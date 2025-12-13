Haberler

Kazada yaralanan çocuk sürücü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kazada yaralanan çocuk sürücü 9 günlük yaşam savaşını kaybetti
Güncelleme:
Adana'da kontrolden çıkan otomobilin çeşitli nesnelere çarptığı kazada, 14 yaşındaki Çınar Kazan hayatını kaybetti. Olayda bir yolcu da yaşamını yitirdi.

Adana'da 9 gün önce kullandığı otomobilin önce konteynere ardından da kamyonet ve evin duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki Çınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Çınar Kazan (14) yönetimindeki 33 AJG 585 plakalı Tofaş marka otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Savrulan araç önce çöp konteynırına, ardından park halindeki 01 GK 774 plakalı kamyonete ardından bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Kazan hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki Bünyamin Serin'in (15) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocuk sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazan'ın cansız bedeni toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
