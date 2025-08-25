Adana'da 12 Milyon Kaçak Makaron ve 725 kg Tütün Ele Geçirildi

Adana'da 12 milyon 410 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 725 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gümrük kaçağı ürün getirenlere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 12 milyon 410 bin adet makaron, 7 bin 690 paket sigara ve 725 kilogram tütün ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bir şüpheli ise serbest kaldı. - ADANA