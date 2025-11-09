Adana'da 107 Bin Kaçak İlaç Ele Geçirildi

Adana polisinin bir eve yaptığı baskında 107 bin 64 kaçak ilaç ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri merkez Seyhan ilçesinde bir evde kaçak ilaç olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında ülkeye kaçak yollardan sokulduğu belirlenen 107 bin 64 ilaç ele geçirdi. Bir şüpheli, "Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma suçundan" gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken ilaçlara el konuldu. - ADANA