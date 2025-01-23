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Adana'da 10 Firari Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'da 10 Firari Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari uyuşturucu satıcısını operasyon ile yakaladı. Yakalanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari torbacı narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari uyuşturucu satıcılarını yakalamak için düğmeye bastı. Narkotik polisleri 2 ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheliyi yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyete götürülen 10 firari buradan cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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