Adana'da 10 Firari Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari torbacı narkotik polisleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari uyuşturucu satıcılarını yakalamak için düğmeye bastı. Narkotik polisleri 2 ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheliyi yaptığı operasyonla yakaladı.

Emniyete götürülen 10 firari buradan cezaevine teslim edildi. - ADANA