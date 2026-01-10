Haberler

Otomobilden 10 bin paket kaçak sigara çıktı: 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da polis, bir otomobilde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Adana'da polis bir otomobil içerisinden 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi, yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliler H.D. ve M.K.'nın kente yüklü miktarda kaçak sigara getirdiği bilgisine ulaştı. Ekipler söz konuşu şüphelilerin olduğu otomobili takip etmeye başladı. Şüphelilere ait otomobil önü kesilerek durduruldu. Araçta yapılan aramada 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Her iki şüphelide gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 kişi adliyeye sevk edilirken çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
