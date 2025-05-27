Adana'da 1,5 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan İki Kadın Yakalandı

Adana'da 1,5 Milyon Lira Değerinde Altın Çalan İki Kadın Yakalandı
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Adana'da son bir ayda iki farklı evden altın çalan iki kadın şüpheli yakalandı. Bir kadının 'Ben yapmadım' savunmasıyla tutuklandığı, diğerinin ise tutuksuz yargılandığı bildirildi.

Adana'da son 1 ayda 2 farklı evden yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın çalan 2 kadın şüpheli yakalandı. Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.S., "Ben yapmadım" diye savunma yaptı.

İddiaya göre, K.S. (27) ve D.K (17) adlı kişiler, 2 Nisan günü Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Hürriyet Mahallesi'nde G.A.'nın evine girdi. K.S., evdeki yatak odasında bulunan 13 adet cumhuriyet altını, 2 adet yarım altın, 1 adet çeyrekli bileklik, 1 adet kolye ve 2 adet yüzük çalıp kayıplara karıştı. İki kadın hırsız bir ay sonra bu sefer merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde C.P.'nin ikametine girdi. Şüpheliler evden 240 gram altın çalıp kaçtı. İhbarların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1,5 milyon TL'lik vurgun yapan kadınları yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyen polis, şüphelilerin saklandıkları ikameti belirledi. Yapılan operasyonla 2 şüpheli de yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.S., "Ben yapmadım" diye savunma yaptı ancak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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