Adana Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet iddiası! CHP'li ismin hesabından 2 milyon lira aktarılmış

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihale işini kazanan firmaların daha önce şartnameyi kendilerine sızdırdığı ileri sürülen ve şu an CHP Adana İl 2'nci Başkanlığı koltuğunda oturan Mete Çelebi'nin banka hesaplarına 1 milyon 823 bin TL rüşvet yatırdığı iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nde "Reklam ihalelerine fesat karıştırma, rüşvet ve yolsuzluk" olayının gerçekleştiği yönünde 18 Aralık 2023'te operasyon gerçekleştirmişti.

GÖZALTINA ALINAN 10 KİŞİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Operasyonda Başkan Karalar'ın başdanışmanı Mürüvvet Sızlı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yüşa Davarcı, geri destek memuru Mehmet İlker Utuş, Eylül Ajans sahibi Tahir Cem Oğulhan, ajans sahipleri Süleyman Aydoğan, Semih Dizidar ile dönemin CHP Gençlik Kolları Başkanı Mete Çelebi'nin de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 5 kişi tutuklanmıştı.

İddiaya göre, reklam ihalelerinin şartnamesini sızdıran ve daha sonra CHP Adana İl 2. Başkanlığı görevine getirilen Mete Çelebi ile firmalar arasındaki para trafiği, Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube tarafından hazırlanan 878 sayfalık fezlekede yerini aldı.

İHALE KATILACAK ŞİRKETLE BİRLİKTE ŞARTNAME HAZIRLAMIŞLAR

Fezlekede, Mete Çelebi'nin Adana Büyükşehir Belediyesi'ne yüklü miktarlarda fatura kesen Cem Tahir Oğulhan'ın sahibi olduğu Eylül Ajans'ta sigortalı çalışıyormuş gibi gösterildiği de polis tarafından belgelendi. Çelebi'nin ihale şartnamelerini Semih Dizidar'ın sahibi olduğu Paragraf Ajans'a, Süleyman Aydoğan ve kardeşlerinin ortağı olduğu Aydoğan Ahşap ve Reklam şirketi ile Tahir Cem Oğulhan'la birlikte hazırladıkları, bu şartnamelerle belediyenin zarara uğratıldığı öne sürüldü.

ÇELEBİ'NİN HESABINA YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA AKTARMIŞLAR

İddiaya göre, Zeydan Karalar'ın başkanlığı döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihale işlerinin neredeyse tamamını kazanan bu firmalar, daha önce şartnameyi kendilerine sızdıran ve şu an CHP Adana İl 2'nci Başkanlığı koltuğunda oturan Mete Çelebi'nin banka hesaplarına 1 milyon 823 bin TL rüşvet yatırdı. Mete Çelebi'nin aynı zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adana'ya her gelişinde satranç oynadıkları fotoğraf da ortaya çıktı.