Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yer: Adana! Öfkeli taksiciler, elektrikli bisiklete binen genci öldüresiye dövdü

3. Sayfa Haberleri

Adana'da taksiciler tartıştıkları bir genci öldüresiye dövdü. Yaralı adam hastanede tedavi altına alınırken, yaşanan olay anbean cep telefonu kameralarına yansıdı.

Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsü ile taksici arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya taksicinin arkadaşları da dahil oldu. Taksiciler, arkadaşlarının kavga ettiği genç adamı sert cisimlerle vurarak ve tekmeler savurarak öldüresiye dövdü.

MAHALLELİ ARAYA GİRDİ

Bağrışma seslerini duyan mahalle sakinleri, taksicilere tepki göstererek kavgayı sonlandırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilen genç, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yaşanan olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sümer Mahallesi Seyhan Adana 3. Sayfa Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title