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Adalet Sarayı önünde kayınvalidesini silahla yaralamıştı, tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Adalet Sarayı önünde kayınvalidesini silahla yaralamıştı, tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Adalet Sarayı önünde kayınvalidesini silahla vurarak yaralayan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Adalet Sarayı önünde kayınvalidesini silahla vurarak yaralayan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Karasu ilçesi Adalet Sarayı önünde kayınvalidesi A.Ö. ile E.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.T., yanındaki silahla kayınvalidesini yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın yere yığılırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli ise emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkan E.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya 3. Sayfa Haberler

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