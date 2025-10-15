Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini söyleyerek,...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini söyleyerek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini söyleyerek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa