Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van Gölü yakınında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecinin devam ettiğini söyleyerek, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan ek bir uzman mütalaası talep edildiğini açıkladı. - ANKARA

