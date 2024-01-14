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Adalet Bakanı Tunç'un acı günü

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Eniştesini kaybetmenin acısını yaşayan Bakan Tunç'a üzücü bir haber daha verildi

Adalet Bakanı Tunç'un acı günü

Eniştesini kaybetmenin acısını yaşayan Bakan Tunç'a üzücü bir haber daha verildi

BARTIN - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir süredir evde bakım gören halasının eşi Adil Şahin hayatını kaybetti. Bartın'da son yolculuğuna uğurlanan eniştesinin cenaze törenine katılan Bakan Tunç'a üzücü bir haber daha verildi.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan ve bir süredir evde bakım gören 85 yaşında Adil şahin, evinde hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Tunç'un eniştesi olan Şahin'in cenazesi Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyüne getirildi.

Şahin, Ulukaya Köyü Merkez Camisi'nde ikindi namazına müteakiben dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ak Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, askeri ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Mezarlıkta bomba arama köpeği

Adalet Bakanı Tunç'un katılımı öncesinde köyde jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Bartın İl Jandarma Komutanlığı'na ait bomba arama köpeği tarafından mezarlık ve güzergahta, patlayıcı maddelere karşı arama yapıldı.

Vali Arslan'ın tepkisi

Cenaze törenine katılan Milletvekili Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu'nun tedavisi ile ilgili son durumu Bartın Valisi Nurtaç Arslan ile paylaştı. Aldatmaz'ın Hatice Fırıncıoğlu'nun durumunun ciddi olduğunu söylemesi üzerine Vali Arslan büyük üzüntü yaşadı. Arslan'ın haberi aldığı anlardaki tepkisi kameralara yansıdı.

Bakan Tunç'a üzüntülü haber verildi

Vali Arslan, eniştesini kaybetmenin acısını yaşayan Bakan Tunç'a Hatice Fırıncıoğlu'nun sağlık durumundaki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Tunç, Vali Arslan'ın Ankara'da tedavi gören Hatice Fırıncıoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğunu söylemesi üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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