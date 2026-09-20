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Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı."

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Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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