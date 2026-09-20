Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: "Bakanlığımız Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı