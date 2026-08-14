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Hatay'da Hastane Önünde Kavga Panik Yarattı

Hatay'da Hastane Önünde Kavga Panik Yarattı
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Hatay İskenderun Devlet Hastanesi acil servisi önünde iki grup arasında çıkan kavga, vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda hafif yaralananlar oldu ve kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da devlet hastanesinin acil servisi önünde 2 grup arasında yaşanan kavga paniğe neden oldu. Kavga, çevredeki vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay; gece saatlerinde İskenderun Devlet Hastanesi acil servisi önünde yaşandı. Acil servis önünde gece saatlerinde 2 grup arasında kavga yaşandı. Kısa sürede büyüyen kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuşurken hastane önündeki vatandaşlar panik yaşadı. Kameraya yansıyan kavgada 2 grup, çevredeki vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle ayrıldı. Olayda hafif yaralananlar olurken kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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