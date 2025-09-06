Haberler

Açığa alınan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi. Arslan'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Arslan hakkında açığa alınmasının ardından gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar geliyor...

