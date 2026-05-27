Oltu'da acemi kasaplar acil serviste yoğunluk oluşturdu

Güncelleme:
Erzurum'un Oltu ilçesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlarını kendileri kesmeye çalışan 10 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye başvurdu.

Erzurum'un Oltu ilçesinde acemi kasaplar acil serviste yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimleri sabahın erken saatlerinde başladı. Vatandaşların büyük bölümü kurbanlarını kasapların belirlediği kesim alanlarında kestirirken, bazı vatandaşlar ise kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih etti. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar acil serviste yoğunluk oluşturdu. Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne öğle saatlerine kadar kendini kesen 10 kişinin başvurduğu öğrenildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan kurban kesim alanlarındaki yoğunluk dikkat çekerken, sıra bekleyen vatandaşlara kavurma, pilav ve semaver çayı ikram edildi. Bayramın geleneksel atmosferinin yaşandığı kesim alanlarında vatandaşlar hem kurban ibadetlerini yerine getirdi hem de bayramlaşma fırsatı buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
