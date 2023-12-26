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Aç kurtlar ahırdaki sürüye saldırdı: 30 küçükbaş hayvan telef oldu

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Hakkari'nin Durankaya beldesinde ahırdaki sürüye saldıran kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı telef etti.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde ahırdaki sürüye saldıran kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı telef etti.

Hakkari'den 20 kilometre mesafede bulunan Durankaya beldesinin Pınarbaşı Mahallesi'ne akşam saatlerinde inen aç kurtlar, tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Cemal Özatak isimli vatandaşın ahırını saldırdı. Ahırın kapısını zorlayarak içeri giren kurt sürüsü, 60 küçükbaş hayvandan 30'unu telef etti. Sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için ahıra giden Özatak gördüğü manzarayı karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Üzüntüsünü dile getiren Cemal Özatak, yetkililerden destek beklediğini belirtti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Durankaya Hakkari 3.Sayfa Haberler

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