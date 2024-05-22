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Aç kalan ayılar arı kovanlarını parçaladı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde aç kalan ayılar, arı kovanlarını parçalayarak zarar verdi. Olayda yaralanan olmazken, çok sayıda kovan zarar gördü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde aç kalan ayılar yüksek kesimlerde bulunan arı kovanlarını parçaladı. Yaralananın olmadığı olayda çok sayıda kovan zarar gördü.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Harunuşağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölge de uzun yıllardır arı yetiştiriciliği yapan Hasan Kaçar, bir hafta içerisinde üç ayrı yetiştiricinin kovanlarına ayıların saldırdığını belirterek, çok sayıda kovanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Bir başka yetiştirici Bekir Durmuş'ta saldırılarda endişe duyduklarını belirterek, yetkilerden yardım istediklerini söyledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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