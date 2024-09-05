Aç Ayı Restoranın Masalarında Yiyecek Ararken Görüntülendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde aç bir ayı restoranın masalarında yiyecek ararken görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'nda meydana geldi. Aç bir ayı ilçe merkezine inerek, restorandın bahçesine girdi. Restoran bahçesinde gezinen ayı masalar üzerinde bir şeyler ararken görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayı restoran bahçesinden çıkarak karanlıkta kayboldu. - ANKARA