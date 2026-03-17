BAE'de engellenen füzenin enkazı nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gece saatlerinde çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef oldu. Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre başkentin Bani Yas bölgesinde engellenen bir füzeden düşen enkaz parçaları Pakistan uyruklu 1 kişinin ölümüne yol açtı. - ABU DABİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı