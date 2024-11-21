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Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel arasında canlı yayında gergin anlar

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TBMM'de yaşanan ve aralarında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da olduğu barikat krizini yorumlayan gazeteciler Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel, canlı yayında birbirlerine girdi. Selvi, CHP milletvekillerinin eylemini eleştirirken, Dükel ise CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sadece Bakan Yerlikaya ile konuşmak istediğini söyledi. İki ismin hararetli tartışmasını sunucu araya girerek yatıştırdı.

TBMM'deki İçişleri Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan barikat krizi, Meclis'te tansiyonu yükseltti. Bu gerginlik sırasında, CHP'li Ali Mahir Başarır ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında sert bir sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan bu olay, CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sunduğu programa da yansıdı.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Gazeteci Abdülkadir Selvi, CHP'li milletvekillerinin eylemini eleştirerek, "Meclis'te bu barikatı kuranlar, sokaklarda barikat kuran teröristlerden farksızdır" dedi. Bu sözlere itiraz eden gazeteci İsmail Dükel ise "CHP'li Ali Mahir Başarır, sadece İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile 2 dakika konuşabilmek istiyor. Reddedilince bu olaylar patlak veriyor. CHP'li vekillerin amacı bilgi almaktı" dedi. Tartışmanın giderek daha sert bir hal almasıyla, iki gazeteci ayağa kalkarak birbirlerine yüksek sesle karşılık vermeye başladı. Tansiyonun yükseldiği anlara sunucu Fulya Öztürk müdahale etti ve iki isim sakinleştirildi.

Abdülkadir Selvi ile İsmail Dükel arasında canlı yayında gergin anlar
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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