ABD'yi vuran hortum ve şiddetli fırtınada can kaybı 26'ya yükseldi

ABD'nin Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 7 eyaletini vuran şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

ABD'nin Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 7 eyaletini vuran şiddetli fırtına ve hortumlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

ABD'yi etkisi altına alan şiddetli fırtına ve hortum can kayıplarını artırıyor. Ülkenin Arkansas, Mississippi, Iowa, Tennessee, Illinois ve Wisconsin başta olmak üzere 7 eyaletinde son 24 saatte en az 57 hortum meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Arkansas'ta 5, Indiana'da 3, Alabama'da 1, Missisipi'de 1 ve Illinois'te de 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 26'ya yükseldiği kaydedildi.

Biden, Mississippi'yi ziyaret etmişti

ABD'nin Mississippi eyaletini geçtiğimiz hafta vuran hortum nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetmişti. Toplam 94 kilometre ilerleyen hortum, 1 saat 10 dakika sürerken, yaklaşık 2 bin evde hasar meydana gelmişti. ABD Başkanı Joe Biden taziyelerini sunmak ve yardım sözü vermek için geçtiğimiz cuma günü eyaleti ziyaret etmişti. - ARKANSAS