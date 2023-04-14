ABD'ye ait gizli belgeleri sızdırdığı iddia edilen Jack Teixeira gözaltına alındı

ABD Savunma Bakanlığı'na ait Ukrayna-Rusya Savaşı da dahil birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeren" belgeleri sızdırdığı iddia edilen 21 yaşındaki Jack Teixeira gözaltına alındı.

ABD Savunma Bakanlığı'na ait Ukrayna- Rusya Savaşı da dahil birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeren" belgeleri sızdırdığı iddia edilen 21 yaşındaki Jack Teixeira gözaltına alındı.

ABD'de internete sızdırılan gizli belgeler ile bir kişi gözaltına alındı. ABD Savunma Bakanlığı'na ait Ukrayna- Rusya Savaşı da dahil birçok güncel konuda "hassas ve yüksek derecede gizli materyaller içeren" belgelerin sızdırdığı iddia edilen 21 yaşındaki Jack Teixeira FBI tarafından düzenlenen operasyon ile Massachusetts'te gözaltına alındı. ABD basını Teixeira'nın, Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın istihbarat kanadında görevli olduğunu ifade etmişti.

Gizli belge sızıntısı

ABD'li yetkililer, sızdırılan belgelerin ilk olarak şubat ve mart aylarında sosyal medya platformları Discord ve Telegram üzerinden paylaşıldığı ancak yeni fark edildiğini ifade etmiş, sızıntı hakkındaki soruşturma kapsamında Savunma Bakanlığı içindeki potansiyel suçlularında mercek altında olduğunu belirtmişti. Belgelerin ABD istihbarat sistemine erişim sağlayan biri tarafından ele geçirilmiş ve sızdırılmış gibi göründüğünü aktaran yetkililer, bazı içeriklerin en yakın ABD istihbarat ortaklarıyla bile paylaşılmadığına dair işaretler olduğunu belirtmişti.

İnternete 7 Nisan'da sızdırılan belgeler arasında Rusya- Ukrayna Savaşı başta olmak üzere Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner'in Afrika'daki operasyonları, İsrail'in Ukrayna'ya silah yardımı sağlama yolları, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Rusya ile bağları hakkında gizli belgeler olduğu görülmüştü.

Öte yandan yetkililer, Ukrayna'daki savaşla ilgili sızdırılan belgelerin gerçek gibi görünse de bazılarının değiştirilmiş olduğu konusunda uyarmıştı. Sızdırılan belgelerden birinin 16 bin ile 17 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü göstermesine rağmen ABD savunma yetkililerine göre Rusya'nın 200 binden fazla kayıp verdiği kamuoyuna açıklanmıştı. - MASSACHUSETTS