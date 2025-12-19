Haberler

Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var Haber Videosunu İzle
Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri vurmaya devam ediyor. Doğu Pasifik'te 2 tekneye saldırı düzenleyen ABD ordusu, operasyonda 5 narko-teröristin öldürüldüğünü açıkladı. ABD ordusunun son dönemde en az 104 kişiyi öldürdüğü tekne saldırıları uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor.

  • ABD ordusu Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 2 tekneye saldırı düzenledi.
  • ABD'nin saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.
  • Eylül başından bu yana ABD ordusunun Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLDİ

Elde edilen istihbaratın teknelerin bilinen bir kaçakçılık rotası üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, "Bu operasyonlar sırasında 3'ü ilk teknede, 2'si ikinci teknede olmak üzere toplam 5 narko-terörist öldürülmüştür. ABD askeri personeli herhangi bir zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

ARTAN SALDIRILAR TARTIŞMA YARATTI

ABD basınından The Hill gazetesinin haberinde ise dikkat çekici bir istatistiğe yer verildi. Haberde, "Eylül başından bu yana ABD ordusunun Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin hayatını kaybettiği" aktarıldı.

Son dönemde ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla teknelere doğrudan askeri müdahalede bulunması, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Uzmanlar ve insan hakları çevreleri, bu tür operasyonların "yargısız infaz" tartışmalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, operasyonların uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldığını savunurken, konunun diplomatik ve hukuki boyutlarının önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye'de dahil oldu

Mezarda alkol polemiği büyüyor: Tartışmaya Külliye'de dahil oldu
26 şirkete 'kara para' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

26 şirkete dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Bakan Fidan 'Sabrımız tükeniyor' dedi, Şam yönetiminden ilk somut adım geldi

Bakan Fidan "Sabrımız tükeniyor" dedi, beklenen adım 12 gün kala geldi
Kıvanç Tatlıtuğ'un banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı

Banka reklamı kazancı dudak uçuklattı! Duyan kulaklarına inanamadı
Tedesco, yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın

Yıldız futbolcunun satışına veto koydu: Sakın satmayın
AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

"Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"
Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var

Altın biriktirirken bunu sakın yapmayın! 684 bin TL'ye kadar cezası var
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
Kira gelirinde istisna daraltıldı! Ev sahiplerini ilgilendiren kritik değişiklik

Ev sahiplerini ilgilendiriyor! Kira gelirinde istisna daraltıldı
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray Griezmann için gözü kararttı

Süper Lig devi Griezmann için gözü kararttı
Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması

Bakan Tunç'tan Bursaspor ve Leyla Zana açıklaması
İlaç fiyatları için uygulanan euro kuru yüzde 17 artırıldı

İlaç fiyatlarına okkalı zam! Etiketler değişiyor
Devlet üniversitesinin açık büfesine bakın! Menüsü kadar fiyatı da olay

Devlet üniversitesinin açık büfesi! Menüsü kadar fiyatı da olay
title