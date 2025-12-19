Dünya ayakta! ABD 2 tekneyi daha vurdu, çok sayıda ölü var

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor.

ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla terör örgütü olarak belirlenmiş organizasyonlara ait 2 tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

UYUŞTURUCU TAŞIDIĞI İDDİA EDİLDİ

Elde edilen istihbaratın teknelerin bilinen bir kaçakçılık rotası üzerinde uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarıldı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, "Bu operasyonlar sırasında 3'ü ilk teknede, 2'si ikinci teknede olmak üzere toplam 5 narko-terörist öldürülmüştür. ABD askeri personeli herhangi bir zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı.

ARTAN SALDIRILAR TARTIŞMA YARATTI

ABD basınından The Hill gazetesinin haberinde ise dikkat çekici bir istatistiğe yer verildi. Haberde, "Eylül başından bu yana ABD ordusunun Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda en az 104 kişinin hayatını kaybettiği" aktarıldı.

Son dönemde ABD ordusunun uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla teknelere doğrudan askeri müdahalede bulunması, uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanıyor. Uzmanlar ve insan hakları çevreleri, bu tür operasyonların "yargısız infaz" tartışmalarını beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, operasyonların uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldığını savunurken, konunun diplomatik ve hukuki boyutlarının önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelmesi bekleniyor.