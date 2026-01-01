Haberler

ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı

ABD ordusundan uyuşturucu taşıyan 3 tekneye hava saldırısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Güney Komutanlığı, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen üç tekneye hava saldırısı düzenledi. Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Karayipler ve Doğu Pasifik'te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında uyuşturucu taşıdığı belirlenen 3 tekneye daha saldırı düzenlendiği belirtilerek, saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), 30 Aralık 2025 tarihinde uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştirildiği belirlenen 3 tekneye daha hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Açıklamada, Karayipler ve Doğu Pasifik'te devam eden Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından işletilen bir tekneye saldırı düzenlediği vurgulandı.

3 TEKNE VURULDU, 3 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, "İstihbarat kaynakları, gemilerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotaları üzerinde seyir halinde olduğunu ve saldırılardan önce üç gemi arasında narkotik madde transferi gerçekleştirildiğini doğruladı" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, ilk müdahalede, ilk gemide bulunan 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini ve diğer iki gemideki kişilerin ise müdahaleler öncesinde gemileri terk ederek denize atladığı ve gemilerden uzaklaştı. Devam eden saldırılar sonucunda söz konusu iki geminin de daha sonra batırıldığı belirtildi. Açıklamada, operasyonların ardından ABD Güney Komutanlığı'nın arama-kurtarma çalışmalar için derhal ABD Sahil Güvenliği'ni bilgilendirdiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 2026 yılı vergi ve harç tutarları belli oldu

2026 vergi ve harç tutarları belli oldu! MTV, ehliyet, pasaport...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Tam 280 milyon dolar! 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu belli oldu

Tam 280 milyon dolar! 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu oldu
Fenerbahçe sezon sonu seçime gidiyor! Saran: Görevimi yarım bırakmayacağım

Sadettin Saran açıkladı: Fenerbahçe seçime gidiyor