Haberler

ABD, İran'daki DMO hedeflerine yönelik saldırıların tamamlandığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırılarda Devrim Muhafızları'nın hava savunma, radar, deniz, mayın döşeme ve iletişim sistemleri vuruldu. ABD, bu hamlenin Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı girişimlerine misilleme olduğunu belirtti.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını duyurarak, "Saldırılar kapsamında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait hava savunma ve radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme yetenekleri ve iletişim sistemleri vuruldu" açıklamasında bulundu.

ABD ordusundan İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırılarıyla ilgili yeni bilgilendirme geldi. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, DMO'nun askeri altyapısını hedef alan son saldırı dalgasının tamamlandığı belirtilerek, "Saldırılar kapsamında DMO'ya ait hava savunma ve radar sistemleri, deniz unsurları, mayın döşeme yetenekleri ve iletişim sistemleri vuruldu" denildi. Söz konusu saldırıların DMO'nun Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere ve ABD askeri personeline yönelik son saldırı girişimlerine karşı misilleme olduğu vurgulanarak, "Halihazırda Orta Doğu genelinde görev yapan 50 binden fazla ABD askeri personeli; teyakkuz halini, caydırıcılığını ve Başkomutan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) yönlendirdiği operasyonları icra etmeye yönelik hazırlıklarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

ABD, İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurmuştu

CENTCOM'dan yapılan önceki açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve bölgede konuşlu ABD askerlerine yönelik saldırı girişimleri nedeniyle İran'daki DMO unsurlarına yönelik yeni saldırılar başlatıldığı bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada

Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya saldırıdan Rusya'yı suçladı, ilk misillemeyi yaptı
Dördüncü kez anne olan ünlü şarkıcı Atiye’nin kızının ismini duyanlar şaşırdı

4. kez anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti
Facia 'Geliyorum' demiş! İşte Girne'de alabora olan geminin bir gün önceki görüntüleri

Kan donduran anlar ortaya çıktı! Facia "Geliyorum" demiş
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak

Sözleri Mansur Yavaş ve Murat Ağırel'e: Kim doğru söylüyor...
Bir il bu olayı konuşuyor! Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu

Eve giren polis ekipleri, 2 genci kanlar içerisinde buldu
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü