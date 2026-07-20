İran'a yönelik ABD saldırıları 9. gecesinde devam ediyor

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

Saldırıların 9 gecedir devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef almak için kullandığı askeri kapasiteleri zayıflatmaya devam edecek" denildi. İran basını: Bazı bölgelerde patlamalar meydana geldi İran merkezli Tasnim Haber Ajansı ise ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentleri başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiğini bildirdi. Saldırıların hedefine ilişkin detaylı bilgi verilmedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı