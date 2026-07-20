Haberler

İran'a yönelik ABD saldırıları 9. gecesinde devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik saldırıların 9 gecedir sürdüğünü ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri hedeflerin vurulmaya devam edeceğini açıkladı. İran basını, Huzistan eyaletindeki liman kentlerinde patlamalar meydana geldiğini duyurdu.

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 9. gecesinde devam ettiğini duyurdu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

Saldırıların 9 gecedir devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Saldırılar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri ve sivil denizcileri hedef almak için kullandığı askeri kapasiteleri zayıflatmaya devam edecek" denildi. İran basını: Bazı bölgelerde patlamalar meydana geldi İran merkezli Tasnim Haber Ajansı ise ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bulunan Mahşehr ve Bender İmam Humeyni liman kentleri başta olmak üzere birçok bölgede patlamaların meydana geldiğini bildirdi. Saldırıların hedefine ilişkin detaylı bilgi verilmedi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti

Maç başlar başlamaz tarihe geçti!
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...

Trump'tan Dünya Kupası finali için ilginç yorum: Önce ''Taraf değilim'' dedi, sonra da...
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş