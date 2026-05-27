ABD ordusundan Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıyan tekneye saldırı: "En az 1 ölü"

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda 1 narko-terörist öldürülürken, 2 kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen teknelere yönelik saldırılarını sürdürüyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneyi vurduğu bildirildi. Elde edilen istihbaratın söz konusu teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı belirtilen açıklamada, "Bu saldırıda 1 erkek narko-terörist öldürülmüş, sağ kurtulan 2 kişiyi bulmaya yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı'na bilgi verilmiştir" denildi. Operasyon sırasında hiçbir ABD personelinin zarar görmediği aktarıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
