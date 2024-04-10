ABD'de Ramazan Bayramı etkinliğine silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

RAMAZAN BAYRAMI ETKİNLİĞİ KANA BULANDI

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia kentinde Ramazan Bayramı etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve çok sayıda silahın ele geçirildiği ifade edildi.