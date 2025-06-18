ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Personeli Askeri Uçakla Tahliye Ediliyor

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ABD basını, İran-İsrail arasındaki çatışmalar sonrası ABD'nin İsrail Büyükelçiliğindeki bazı personel ve ailelerini askeri uçakla tahliye etmeye başladığını bildirdi. Tahliyeler, 'gönüllü ayrılma' programı kapsamında gerçekleştiriliyor.

ABD basını, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğindeki bazı personellerin ve ailelerin askeri uçakla tahliye edildiğini bildirdi.

İran-İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD, İsrail Büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. ABD basının adı açıklanmayan 3 kaynağa dayandırdığı haberlerde, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğindeki bazı personellerin ve ailelerin askeri uçakla tahliye edildiği bildirilerek, henüz tam tahliye emri verilmediği ifade edildi.

Tahliye edilenlerin, İran-İsrail gerilimi nedeniyle hafta sonu açıklanan "gönüllü ayrılma" programı kapsamında tahliye edildiği belirtildi. Büyükelçilik, "Mevcut durum nedeniyle personelimiz çeşitli yollarla İsrail'den ayrılmaya başladı" dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'den ayrılmak isteyen ABD'liler için tahliye uçuşları ve gemi seferleri üzerinde çalıştıklarını bildirmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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