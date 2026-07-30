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ABD’nin İran’a düzenlediği saldırıda 3 ölü

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ABD’nin İran’ın Keşm Adası’na düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin İran'ın Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD, Ürdün'deki üssünü hedef alınmasının ardından İran'ı vurdu. İran basını, ABD'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nın girişinde yer alan Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD ordusunun saldırıları 2 saat sürdü

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırı dalgasının 2 saatte tamamlandığını duyurmuştu. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, son dalganın İran'ın Orta Doğu'da konuşlu ABD güçlerine yönelik önlenen füze saldırısı girişimine karşı bir misilleme olduğu vurgulamış, "ABD güçleri, komuta merkezleri, füze ve insansız hava aracı (İHA) üsleri, kıyı gözetleme karakolları ve savunma tesisleri ile deniz gücü unsurları dahil onlarca İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) hedefini vurdu" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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