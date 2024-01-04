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ABD'nin Iowa eyaletinde lisede silahlı saldırı alarmı

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ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin Iowa eyaletinde bir lisede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ABD'DE LİSEYE SİLAHLI SALDIRI

ABD'nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edilirken, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ABD'nin Iowa eyaletinde lisede silahlı saldırı

LİSENİN 1785 ÖĞRENCİSİ BULUNUYOR

Öte yandan eyaletin başkenti Des Moines'e yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta bulunan Perry kentindeki lisenin, 1785 öğrencisi bulunduğu biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Saldırı 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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