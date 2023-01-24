ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in evinde gizli belgeler bulundu

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in evinde geçtiğimiz hafta gizli belgeler bulunduğu ve belgelerin Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) teslim edildiği bildirildi.

ABD'de üst düzey yetkililerin evlerinden ve ofislerinden gizli belgeler çıkmaya devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın ardında eski Başkanı Donald Trump'ın yardımcısı Mike Pence'in Indiana'daki evinde de geçtiğimiz hafta gizli belgeler bulunduğu açıklandı. Pence'in evinde bulunan belgelerin Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) teslim edildiği ve Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi'nin belgeler konusunda bilgilendirildiği aktarıldı. FBI'ın söz konusu belgeleri Pence'in evine gelerek teslim aldığı açıklandı. Pence'in avukatı yaptığı yazılı açıklamada, gizli ibareli az sayıda belgenin "yanlışlıkla" kutulanarak, Trump'ın başkanlığının sonunda Bay Pence'in evine taşındığını aktararak, Pence'in Başkan Biden'ın Wilmington'daki evinde gizli belgelerin bulunmasının ardından evindeki belgeleri incelemek için bu konuda uzman bir avukatı arayarak destek aldığını açıkladı. Gizli belgelerin içeriği konusunda kamuoyuna bilgi verilmedi.

Gizli belge skandalı

Trump'ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada gizli belgeler bulunmuş ve Trump hakkında soruşturma açılmıştı. 2 Kasım 2022'de ise Başkan Biden'ın, Pensilvanya Üniversitesi'nin Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'nde fahri profesör olarak görev yaptığı sırada başkent Washington DC'de kullandığı ofisinde, 20 Aralık 2022'te ve 12 Ocak'ta Delaware eyaletinde yer alan Wilmington'daki konutunun garajında ve deposunda Başkan Yardımcılığı döneminden kalma "gizli belgeler" bulunmuştu.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Biden'ın ofisinde ve konutunda bulunan gizli belgeler ile ilgili soruşturmayı yürütmesi için özel savcı Robert Hur'ün atandığını duyurmuştu.

ABD'de Başkanlık Kayıtları Yasası uyarınca, bir yönetim sona erdiğinde Beyaz Saray kayıtlarının Ulusal Arşivlere gitmesi gerekiyor. Bu tür dosyaların güvenli bir şekilde saklanması gerektiği yönünde düzenlemeler bulunuyor. - WASHINGTON