ABD'nin Colorado eyaletinde alışveriş merkezinde silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Colorado Springs kentindeki The Citadel Alışveriş Merkezi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve gözaltına alınanlar oldu.
- ABD'de alışveriş merkezinde silahlı çatışma: 1 ölü
COLORADO - ABD'nin Colorado eyaletinde bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Colorado Springs kentindeki The Citadel Alışveriş Merkezi'nde yerel saatle 16.34'te iki grup arasında çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmayla sonuçlandı. Silahların patladığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Alışveriş merkezi geçici olarak kapatılırken, bölgede devam eden bir tehlikenin olmadığı açıklandı.