ABD Bağdat Büyükelçiliği'nden Irak'taki vatandaşlarına hareketlerini kısıtlama çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak genelinde güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak tüm konsolosluk hizmetlerini geçici olarak askıya aldı. Açıklamada, Irak hava sahasında füze ve insansız hava aracı (İHA) hareketliliği rapor edildiği belirtilerek, Amerikan vatandaşlarına oldukları yerde kalma ve hareketlerini kısıtlama çağrısı yapıldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları sonrası Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyindeki Babil kentine saldırı gerçekleştirildi. Başkent Bağdat'ta güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak genelinde güvenlik durumunun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulunarak tüm konsolosluk hizmetlerini geçici olarak askıya aldı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Irak hava sahasında füze ve insansız hava aracı (İHA) hareketliliği rapor edildiği belirtilerek, Amerikan vatandaşlarına oldukları yerde kalma ve hareketlerini kısıtlama çağrısı yapıldı. Büyükelçilik personeline uzaktan çalışma talimatı verilirken, seyahat uyarısı en üst seviye olan "Seviye 4" (seyahat etmeyin) olarak teyit edildi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği açıklamasında, Irak hava sahasının şu an için kapalı olduğu, kısa süre içinde yeniden açılabileceği veya tekrar kapatılabileceği ifade edilerek, Bağdat ve Erbil kalkışlı/varışlı uçuş programlarında değişiklikler yaşandığı ve bu durumun sürmesinin muhtemel olduğu kaydedildi.

Bağdat'taki Büyükelçilik ile Erbil'deki Başkonsolosluğu'nun açık kalmaya devam ettiği ancak hareketliliğin sadece hayati operasyonlarla sınırlandırıldığı belirten açıklamada, Amerikan vatandaşlarını kalabalık topluluklardan kaçınılması, yabancıların uğrak yeri olan bölgelerden uzak durulması ve her türlü olağandışı faaliyete karşı uyanık olunması gerektiği vurgulandı.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye giden köprü protesto nedeniyle kapatıldı

Başkent Bağdat'ta Haşdi Şabi destekçilerini düzenlediği protesto nedeniyle güvenlik güçleri, hükümet binalarının ve yabancı misyonların bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge çevresinde güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. ABD Büyükelçiliği binasının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Asma Köprü araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Köprü çevresinde toplanan kalabalık gruplar, ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarını protesto etti. Protestocular, İran, Irak, Haşdi Şabi ve Hizbullah bayraklarını taşıyarak ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Güvenlik güçleri, elçilik çevresinde muhtemel bir baskın veya saldırı ihtimaline karşı teyakkuza geçti.

Irak hükümetinden "kınama" mesajı

Irak hükümeti, bugün ülkenin orta kesimleri ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) gerçekleştirilen hava saldırılarını sert bir dille kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Erbil kenti ile ortasındaki Babil kentinde meydana gelen saldırının amacının Irak'ı bölgesel bir savaşın içine çekmek olduğunu belirterek, "Irak, bu savaşın bir parçası olmayı reddetmektedir. Egemenliğimizin ihlali, bölgesel istikrarı geri dönülemez bir sürece sokmaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlık ayrıca, Irak politikasının savaşları kınama ve çatışmaların müzakere yoluyla çözülmesine olan inanca dayandığını belirterek, komşu İran'a yönelik devam eden askeri operasyonları kınarken, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine olan desteğini vurguladı.

Savaşın yayılmasının tüm bölge ülkeleri için bir tehdit oluşturduğunu ve çatışmanın sürekliliğini pekiştirdiğini teyit eden Irak Dışişleri Bakanlığı, herhangi bir gerilimden kaçınmak için ulusal egemenliğe saygı duyulması ve uluslararası yasalara bağlı kalınması çağrısında bulundu. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı