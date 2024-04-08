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ABD'li Senatör Bernie Sanders'ın ofisine saldırı

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ABD'li Senatör Bernie Sanders'ın ofisinin kapısını ateşe veren şahsın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders'ın Burlington kentindeki ofisine Cuma günü saldırı düzenlendi. Eyalet savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre 35 yaşındaki Shant Soghomonian, Sanders'ın ofisinin bulunduğu binaya girip, üçüncü kattaki ofisin kapısını kimyasal bir madde sıkıp çakmakla ateşe verdi. Olay anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtilen açıklamada, kapının yanmaya başlamasının ardından yangın söndürme sisteminin devreye girdiği, Soghomonian'ın ise merdivenlerden inerek kaçtığı belirtildi. Savcılık, olay anında ofiste çok sayıda kişinin bulunduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını, ofisin kapısında ve çevresinde hasar oluştuğunu kaydetti. Burlington polisi tarafından yapılan açıklamada ise yangının ofisteki personelin dışarı çıkmasını engellediği ve hayatlarını tehlikeye attığı ifade edildi.

Savcılığın açıklamasına göre Shant Soghomonian dün polis tarafından gözaltına alındı. Senatörün ofisinden olayla ilgili yapılan açıklamada, yangına müdahale eden Burlington itfaiye ve polis departmanlarına teşekkür edildi.

Shant Soghomonian, suçlu bulunması halinde 5-20 yıl arasında hapis cezası ve 250 bin dolara kadar para cezasına çarptırılabilir. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bernie Sanders Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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