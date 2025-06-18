ABD, İsrail'den Ayrılmak İsteyen Vatandaşları için Tahliye Planları Yapıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den ayrılmak isteyen ABD'liler için tahliye uçuşları ve gemi seferleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, ABD, vatandaşlarını İsrail'den tahliye etmek için harekete geçti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'den ayrılmak isteyen ABD'liler için tahliye uçuşları ve gemi seferleri üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Huckabee, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Acil uyarı; İsrail'den ayrılmak isteyen ABD vatandaşları, İsrail'deki ABD Büyükelçiliği, tahliye uçuşları ve yolcu gemisi seferleri üzerinde çalışıyor" dedi.

Huckabee, ABD'lilerin Akıllı Seyahatçi Kayıt Programı'na (STEP) kaydolmalarını gerektiğini belirterek, tahliyelerin ne zaman başlayacağını açıklamadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Orta Doğu'daki vatandaşlarına destek sağlamak için 24 saat görev yapan bir görev gücü kurduğunu duyurmuştu. - TEL AVİV