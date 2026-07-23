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ABD ordusundan İran'daki askeri hedeflere yeni saldırılar

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ABD Merkez Komutanlığı, İran'daki askeri hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. Saldırıların, İran'ın deniz ticaretini tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı hedeflediği belirtilirken, Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin iddialar reddedildi.

ABD ordusu, İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları 12. gecesinde devam ediyor. ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD ordusunun İran'daki askeri hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgası başlattığı belirtilerek, "Saldırılar, İran'ın sivil denizcileri ve bölgesel sulardan geçen ticari gemileri tehdit etme kabiliyetlerini daha da zayıflatmaya devam edecek" denildi.

"İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor"

CENTCOM'dan yapılan bir diğer açıklamada ise, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışları kontrol ettiğini ve gemilerin yalnızca DMO'nun uygun gördüğü rotaları kullanabileceğini duyurduğu hatırlatılarak, bu iddianın gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmemektedir. Uluslararası su yolu, DMO tehditleri ve saldırılarına rağmen geçişe açık kalmaktadır. Ticari gemiler, ABD askeri desteğiyle boğazı kullanmaya devam etmektedir. Mayıs ayının başından bu yana, Amerikan kuvvetleri 900'den fazla geminin boğazı geçişine yardımcı olmuştur" ifadelerine yer verildi. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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