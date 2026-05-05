Haberler

ABD, İran'a doğru ilerleyen 2 yolcu teknesine ateş açtı: 5 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran basınına konuşan askeri kaynak, "ABD güçlerinin Umman kıyılarındaki Hasab'dan İran kıyılarına doğru hareket eden 2 küçük yolcu teknesine ateş açtığı belirlendi.

İran basınına konuşan askeri kaynak, "ABD güçlerinin Umman kıyılarındaki Hasab'dan İran kıyılarına doğru hareket eden 2 küçük yolcu teknesine ateş açtığı belirlendi. Saldırıda teknelerde bulunan 5 sivil hayatını kaybetti. ABD bu eylemin hesabını vermelidir" dedi.

İran, ABD ordusunun Devrim Muhafızları Ordusu'na ait sürat teknelerini hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı. İran basınına konuşan askeri bir kaynak yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, olayın ardından yapılan incelemelerde farklı sonuçlara ulaşıldığını ifade etti. Kaynak, "ABD'nin İran'a ait sürat teknelerini hedef aldığı yönündeki iddialarının ardından, Devrim Muhafızları'na ait herhangi bir savaş unsurunun isabet almadığı tespit edildi. Yerel kaynaklardan yapılan araştırmalarda, ABD güçlerinin Umman kıyılarındaki Hasab'dan İran kıyılarına doğru hareket eden 2 küçük yolcu teknesine ateş açtığı belirlendi. Saldırıda teknelerde bulunan 5 sivil hayatını kaybetti. ABD bu eylemin hesabını vermelidir" dedi.

Kaynak ayrıca, ABD tarafının söz konusu eylemini "aceleci ve hatalı" olarak nitelendirerek, bunun Devrim Muhafızları Ordusu'nun sürat teknesi operasyonlarına yönelik duyulan korku ve panikten kaynaklandığını savundu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran savaşı 3 hafta daha uzayabilir

"Tekneleri vurduk" diyen Trump'tan endişe yaratan savaş mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
32 yaşındaki Bad Bunny, Met Gala'da yaşlı bir adama dönüştü

Kim der 32 yaşında! Dünyaca ünlü şarkıcı kırmızı halıda tanınmaz halde
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor

Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı
Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı

Giyinme odasındaki gizli kameradan 3 milyonluk şantaj çıktı
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok

Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
JP Morgan'daki 'köle' skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada

Dev bankada skandal büyüyor: Beni üçlü ilişkiye davet etti
Baloncuk üfleyen elbise şaşkına çevirdi! Met Gala için 2 bin 550 saatte hazırlandı, tam 30 kilo

Görenleri şaşkına çeviren elbise! 2 bin 550 saatte hazırlandı