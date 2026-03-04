Haberler

ABD, İran'a ait savaş gemisinin torpido ile vurulma anlarını paylaştı
Güncelleme:
ABD Savunma Bakanlığı, Sri Lanka açıklarında İran'a ait bir savaş gemisinin torpido saldırısı ile batırıldığını duyurdu. Saldırıda en az 80 denizcinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a bir ait savaş gemisinin torpido ile vurulduğu anların görüntülerini paylaştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik ortak saldırılarına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi. Hegseth açıklamasında, İran'a ait bir savaş gemisinin Sri Lanka açıklarında torpido saldırısı sonucunda batırıldığını kaydetti. Bakan saldırıya ilişkin, "İran gemisi Hint Okyanusu'nda güvende olduğunu düşünüyordu. Ancak aksine, bir torpido ile batırıldı" dedi.

Hegseth batırılan gemiye ilişkin bir ayrıntı vermezken, açıklamadan kısa bir süre sorna ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran savaş gemisine yönelik saldırının görüntülerini paylaştı.

Öte yandan Sri Lankalı yetkililer, bugün erken saatlerde ülke açıklarında İran'a ait "IRIS Dena" adlı savaş gemisine erken saatlerde denizaltı saldırısı gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Olayda 32 denizcinin kurtarıldığı açıklanmıştı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra, devam eden arama-kurtarma çalışmaları sırasında yerel basına yaptığı açıklamada en az 80 denizcinin ise hayatını kaybettiği bildirmişti. - WASHINGTON

