ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu teknelerini hedef aldı: 5 ölü

Güncelleme:
ABD ordusu, Doğu Pasifik'te yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonları kapsamında iki tekneyi hedef aldı. ABD Güney Komutanlığı'nın açıklamasına göre, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere düzenlenen saldırıda toplam 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen iki tekneye düzenlenen saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU DEVREDE

SOUTHCOM tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, operasyonun "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Görev gücünün, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla harekete geçtiği aktarıldı.

TEKNELER UYUŞTURUCU ROTASINDAYDI

Açıklamada, hedef alınan teknelerin "terör örgütü olarak tanımlanan" organizasyonlara ait olduğu öne sürülürken, istihbarat unsurlarının teknelerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhında seyrettiğini doğruladığı kaydedildi. Saldırının yapıldığı bölgeye ilişkin ise net bir konum bilgisi paylaşılmadı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Operasyon sonucunda ilk teknede bulunan 3 kişinin, ikinci teknede bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda ölenlerin kimliklerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

DETAY PAYLAŞILMADI

ABD ordusu, operasyon sırasında ele geçirilen uyuşturucu maddelere ya da teknelerin bağlantılı olduğu yapılara ilişkin ayrıntı vermedi. Yetkililer, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarının süreceğini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
