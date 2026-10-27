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ABD Federal Seçim Kurulu siber saldırı girişimi sonrası hizmetlerini kapattı

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ABD Federal Seçim Kurulu (FEC), sistemlerine sızmaya çalışan bilgisayar korsanı nedeniyle çevrimiçi hizmetlerini geçici olarak kapattı. Kurulun elektronik dosyalama sistemi TSİ 05.00'dan bu yana hizmet dışı, personel hizmeti yeniden sağlamak için çalışıyor.

ABD Federal Seçim Kurulu (FEC) düzenlenen siber saldırının ardından çevrimiçi hizmetlerini "geçici olarak kapatmak" zorunda kaldı.

ABD'de Federal Seçim Kurulu (FEC) siber saldırının hedefi oldu. Bir bilgisayar korsanı, FEC'in sistemlerine sızmaya çalıştı. Siber saldırı girişiminin fark edilmesi üzerine FEC, çevrimiçi hizmetlerini tedbir amacıyla "geçici olarak kapatmak" zorunda kaldı.

FEC tarafından yapılan açıklamada, "Şu an itibarıyla FEC'in elektronik dosyalama sistemi çevrim dışıdır ve bilgi teknolojileri personelimiz hizmeti yeniden sağlamak için aktif olarak çalışmaktadır" dedi.

FEC'in dosyalama sisteminin TSİ 05.00'dan bu yana hizmet dışı olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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