ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı, İran'a yönelik saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'de konuşlu bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhanesinde çıkan yangında 2 askerin yaralandığını açıkladı. - WASHINGTON

