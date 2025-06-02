ABD'de Yürüyüşe Saldırı: Yasa Dışı Olarak Bulunan Şüpheli Yakalandı

ABD'de Yürüyüşe Saldırı: Yasa Dışı Olarak Bulunan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Colorado eyaletinde İsrailli rehinelere destek için düzenlenen yürüyüşe saldırı düzenleyen Mohamed Sabry Soliman'ın vize süresinin dolduğu ve ülkeye yasa dışı olarak girdiği ortaya çıktı. Saldırı sonucu 8 kişi yaralandı ve Soliman'a birinci derece cinayet suçlaması yöneltildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde İsrailli rehinelere destek için düzenlenen yürüyüşe saldırı düzenleyen şüphelinin vize süresinin dolduğu ve ülkede yasa dışı olarak bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde İsrailli rehinelere dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenlenen "Run for Their Lives" (Hayatları İçin Koşun) adlı yürüyüşe dün saldırı düzenleyen ve 8 kişiyi yaralayan Mohamed Sabry Soliman (45), hakim karşısına çıktı. Soliman'a birinci derece cinayet, saldırı, patlayıcı kullanımı ve kamu güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yönetilirken, serbest kalması için 10 milyon dolar kefalet belirlenerek cezaevine gönderildi. Saldırıda can kaybı yaşanmasa da iddianamede birinci derece cinayet suçlamasının yer alması dikkat çekti.

"Bu durum, yeterli inceleme yapılmadan ülkeye alınan kişilerin oluşturduğu güvenlik riskinin bir örneğidir"

Soliman'ın ABD'de yasa dışı olarak bulunduğu ortaya çıktı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) Vekil Direktörü Todd Lyons, Soliman'ın Ağustos 2022'de ABD'ye giriş yaptığını, Eylül 2022'de sığınma başvurusunda bulunduğunu ancak vize süresinin dolduğunu belirterek, Soliman'ın çalışma izninin de geçersiz olduğunu aktardı. Lyons, "Bu durum, önceki yönetim döneminde yeterli inceleme yapılmadan ülkeye alınan kişilerin oluşturduğu güvenlik riskinin bir örneğidir. Şu anda milyonlarca kişiyi tespit edip yasal durumu netleştirme çabası içindeyiz" dedi.

"ABD karşıtı radikaller derhal sınır dışı edilmeli"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, sınırlarımızı güvenli tutmamız gerektiğinin açık göstergesidir. ABD karşıtı radikallerin tespit edilip sınır dışı edilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

Saldırının hedefi olan etkinlik, Boulder'daki üniversite bölgesinin merkezinde yer alan Pearl Street Mall'da barışçıl bir yürüyüş ve anma faaliyeti olarak planlanmıştı. Boulder'daki Chabad merkezinin yöneticisi Haham Yisroel Wilhelm yaptığı açıklamada, "Bu etkinlikteki en yaşlı kurban, Holokost'tan kurtulmuş bir Yahudi. Yaşadığı ikinci travmayı anlamlandırmak çok zor" dedi.

Boulder'da daha önce de silahlı saldırı olmuştu

Saldırı, üniversite öğrencileri ve doğa sporları tutkunlarının yaşadığı Boulder'da son yıllarda yaşanan ikinci büyük toplu şiddet olayı olarak kayıtlara geçti. 2021 yılında bir süpermarkette gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. - COLORADO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti

Belediye mi işçiler mi? Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyünde şalvar giyip ilahi söyledi

Babasını tüm Türkiye tanıyor! Köyde şalvar giyip ilahi söyledi
Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Aşkı Hatırla'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Yine aynı ikili! Yerli dizide sınırları zorlayan görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Altuğ'dan açıklama
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Siirt Hastanesi'ndeki 'son kullanma tarihi geçmiş kit' iddialarına yanıt

Devlet hastanesinde, tarihi geçmiş kit kullanıldı iddiasına soruşturma
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu

Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Victor Nelsson'a sürpriz talip! Galatasaray'ın ezeli rakibi istiyor

Nelsson'a sürpriz talip! Süper Lig devi şartlarını sordu
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.