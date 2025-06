ABD'de Yürüyüşe Saldırı: Yasa Dışı Olarak Bulunan Şüpheli Yakalandı

ABD'nin Colorado eyaletinde İsrailli rehinelere destek için düzenlenen yürüyüşe saldırı düzenleyen şüphelinin vize süresinin dolduğu ve ülkede yasa dışı olarak bulunduğu ortaya çıktı.

ABD'nin Colorado eyaletindeki Boulder kentinde İsrailli rehinelere dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenlenen "Run for Their Lives" (Hayatları İçin Koşun) adlı yürüyüşe dün saldırı düzenleyen ve 8 kişiyi yaralayan Mohamed Sabry Soliman (45), hakim karşısına çıktı. Soliman'a birinci derece cinayet, saldırı, patlayıcı kullanımı ve kamu güvenliğini tehlikeye atma suçlamaları yönetilirken, serbest kalması için 10 milyon dolar kefalet belirlenerek cezaevine gönderildi. Saldırıda can kaybı yaşanmasa da iddianamede birinci derece cinayet suçlamasının yer alması dikkat çekti.

"Bu durum, yeterli inceleme yapılmadan ülkeye alınan kişilerin oluşturduğu güvenlik riskinin bir örneğidir"

Soliman'ın ABD'de yasa dışı olarak bulunduğu ortaya çıktı. ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) Vekil Direktörü Todd Lyons, Soliman'ın Ağustos 2022'de ABD'ye giriş yaptığını, Eylül 2022'de sığınma başvurusunda bulunduğunu ancak vize süresinin dolduğunu belirterek, Soliman'ın çalışma izninin de geçersiz olduğunu aktardı. Lyons, "Bu durum, önceki yönetim döneminde yeterli inceleme yapılmadan ülkeye alınan kişilerin oluşturduğu güvenlik riskinin bir örneğidir. Şu anda milyonlarca kişiyi tespit edip yasal durumu netleştirme çabası içindeyiz" dedi.

"ABD karşıtı radikaller derhal sınır dışı edilmeli"

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu saldırı, sınırlarımızı güvenli tutmamız gerektiğinin açık göstergesidir. ABD karşıtı radikallerin tespit edilip sınır dışı edilmesi şarttır" ifadelerini kullandı.

Saldırının hedefi olan etkinlik, Boulder'daki üniversite bölgesinin merkezinde yer alan Pearl Street Mall'da barışçıl bir yürüyüş ve anma faaliyeti olarak planlanmıştı. Boulder'daki Chabad merkezinin yöneticisi Haham Yisroel Wilhelm yaptığı açıklamada, "Bu etkinlikteki en yaşlı kurban, Holokost'tan kurtulmuş bir Yahudi. Yaşadığı ikinci travmayı anlamlandırmak çok zor" dedi.

Boulder'da daha önce de silahlı saldırı olmuştu

Saldırı, üniversite öğrencileri ve doğa sporları tutkunlarının yaşadığı Boulder'da son yıllarda yaşanan ikinci büyük toplu şiddet olayı olarak kayıtlara geçti. 2021 yılında bir süpermarkette gerçekleştirilen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti. - COLORADO