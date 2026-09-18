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ABD’de yargılanan Suriyeli eski hapishane müdürüne 60 yıl hapis

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ABD’de 2024’ten bu yana yargılanan Suriye’deki Şam Merkez Hapishanesi’nin eski müdürü Samir Ousman Alsheikh, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de 2024'ten bu yana yargılanan Suriye'deki Şam Merkez Hapishanesi'nin eski müdürü Samir Ousman Alsheikh, 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de 2024'ten bu yana yargılanan, Adra Hapishanesi olarak da bilinen Şam Merkez Hapishanesi'nin eski müdürü 74 yaşındaki Samir Ousman Alsheikh hakkında karar çıktı. Alsheikh, işkence ve göçmenlik başvurusunda yalan beyan ile evrakta sahtecilik suçlarından 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sırasında 3 eski mahkum, Alsheikh'in kendilerine uyguladığı kötü muamelenin yanı sıra diğer mahkumlara yapılan işkenceler hakkında ifade verdi.

Şam Merkez Hapishanesi'ni 2005-2008 yılları arasında yöneten Alsheikh, geçtiğimiz mart ayında jüri tarafından işkence yapmak için komplo kurmak suçundan 1 kez, işkence suçundan 3 kez, vize sahtekarlığı suçundan 1 kez ve göçmenlik başvurusunda yalan beyanda bulunmaktan 1 kez olmak üzere toplam 6 farklı suçlamadan mahkum edilmişti.

"İşledikleri korkunç suçlar nedeniyle yargılanıp cezalandırılmalarını sağlayacağız"

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Tysen Duva yaptığı açıklamada, "Bu davadaki mahkumiyet, mağdurlarının gösterdiği cesaretin bir kanıtıdır. Mesaj açık: ABD'ye gelen insan hakları ihlalcileri burada güvenli bir sığınak bulamayacak. Onları bulacağız ve işledikleri korkunç suçlar nedeniyle yargılanıp cezalandırılmalarını sağlayacağız" dedi.

ABD'ye 2020'de yalan beyanlarla yerleşen Alsheikh, Temmuz 2024'te Los Angeles Havalimanı'nda Lübnan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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