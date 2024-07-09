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ABD'de United Airlines'a ait yolcu uçağının tekerleği koptu

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ABD'de United Airlines'a ait Boeing 757-200 tipi bir yolcu uçağı, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaparken tekerleğinden birini kaybetti. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçak güvenli bir şekilde Denver'e iniş yaptı. Kopan tekerin pistte sektiği anlar ise kameraya yansıdı. ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de United Airlines'a ait bir yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu.

ABD'de güvenlik incelemesine tabi tutulan Boeing'e ait yolcu uçakları bir kazaya daha karıştı. United Airlines'a ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Los Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada tekerleklerinden biri koptu. Kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, uçak seferini tamamlayarak Denver'e güvenli şekilde iniş yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

United Airlines tarafından yapılan açıklamada, uçakta 174 yolcu ve 7 mürettebat olduğu ifade edilerek, "Bu olaya neyin sebep olduğunu araştırıyoruz." ifadeleri kullanıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de United Airlines'a ait yolcu uçağının tekerleği koptuUnited Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının tekeri, kalkış esnasında düşmüştü (8 Mart 2023)

KOPAN TEKER ARACIN ÜSTÜNE DÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz mart ayında United Airlines'a ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının San Francisco Uluslararası Havalimanı'ndan Japonya'ya gitmek üzere havalandığı sırada tekerleği kopmuş ve park yerindeki birkaç araca zarar vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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