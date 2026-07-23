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ABD polisi gözaltına direnen şüpheliyi başından vurarak öldürdü

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Wisconsin'de gözaltı sırasında mukavemet gösteren siyahi şüpheli, polis tarafından yakın mesafeden başına 3 el ateş edilerek öldürüldü. Olayın ardından kentte protestolar başladı.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde gözaltına alındığı sırada mukavemet gösteren siyahi şüpheli, polis tarafından başına yakın mesafeden 3 el ateş edilerek öldürüldü.

ABD'de bir kişi daha polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti. Wisconsin eyaletine bağlı Madison'da gözaltına alındığı sırada mukavemet gösteren siyahi şüpheli, polis tarafından başına yakın mesafeden 3 el ateş edilerek öldürüldü.

Madison Emniyet Müdürü John Patt, olayla ilgili yaptığı açıklamada, silahını ateşleyen memurun arbede sırasında şüphelinin çıkardığı bıçakla yaralandığını açıkladı. Patterson, vurulan kişinin 30'lu yaşlarında bir erkek olduğunu belirterek, ırkı hakkında detay vermedi.

Patterson, park halindeki araçları soyma şüphesi üzerine bir kişi hakkında gelen ihbar sonrası polis ekiplerinin olay yerine yönlendirildiğini, şüphelinin bisikletle polisten kaçtığını ve yaklaşık 30 dakika sonra yakalandığını aktararak, yakalama sonrası şüpheli ile polis arasında arbede çıktığını ifade etti.

Patterson, olayla ilgili Wisconsin Adalet Bakanlığı Ceza Soruşturma Birimi tarafından bağımsız soruşturma yürütüleceğini açıklayarak, olaya karışan dört polisin ise idari izne çıkarıldığını bildirdi.

Patterson, internette yayılan görüntülerin olayı yalnızca tek bir açıdan gösterdiğini belirterek, kamuoyunu erken hüküm vermemeye çağırdı. Patterson, şüpheliye ateş eden polisin teşkilatta uzun süredir görev yapan deneyimli bir polis memuru olduğunu, polis memurunun şüphelinin çıkardığı bıçakla yaralanmasının ardından silahını kullandığını söyledi. Bir başka polisin de arbede sırasında yaralandığını belirten Patterson, olaydan hemen önce kullanılan elektroşok tabancasının ise bilinmeyen bir nedenle çalışmadığını ifade etti.

Protestolar patlak verdi

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından kentte protestolar patlak verdi. Çok sayıda gösterici Madison'daki Eyalet Meclis Binası önünde toplanarak polis müdahalesini protesto etti.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, 4 polisin siyahi şüpheliyi gözaltına almaya çalıştığı sırada polislerin "Bırak" ve "Bıçağı var" diye bağırdığı, bir polisin "Elektroşok" diye seslenmesinin ardından şüphelinin yere yatırıldığı ve bir polis memurun şüphelinin başına doğru yakın mesafeden 3 el ateş ettiği görüldü. - WISCONSIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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