Utah'ta yangın söndürme helikopteri düştü

ABD'nin Utah eyaletindeki büyük bir orman yangınıyla mücadele eden ve içinde 2 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama yapılmadı.

ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınıyla mücadele ediliyor. Yangına müdahale sırasında Sikorsky S-64 tipi bir helikopter düştü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yangının şiddeti nedeniyle henüz olay yerine ulaşamadı. Helikopterdeki 2 kişinin akıbeti bilinmezken, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili soruşturma başlatacak.

Sikorsky S-64 "Skycrane" helikopterleri, ticari amaçlarla ve devlet kurumları tarafından yangın söndürme ve diğer amaçlar için kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı