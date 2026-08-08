Utah'ta yangın söndürme helikopteri düştü
ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınına müdahale eden Sikorsky S-64 tipi helikopter düştü. Helikopterde 2 kişi bulunuyor, can kaybı veya yaralanma açıklanmadı. Yangının şiddeti nedeniyle kurtarma ekipleri henüz olay yerine ulaşamadı; NTSB ve FAA soruşturma başlatacak.
ABD'nin Utah eyaletindeki büyük bir orman yangınıyla mücadele eden ve içinde 2 kişinin bulunduğu helikopter düştü. Can kaybı veya yaralanmaya ilişkin açıklama yapılmadı.
ABD'nin Utah eyaletinde orman yangınıyla mücadele ediliyor. Yangına müdahale sırasında Sikorsky S-64 tipi bir helikopter düştü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ancak ekipler, yangının şiddeti nedeniyle henüz olay yerine ulaşamadı. Helikopterdeki 2 kişinin akıbeti bilinmezken, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili soruşturma başlatacak.
Sikorsky S-64 "Skycrane" helikopterleri, ticari amaçlarla ve devlet kurumları tarafından yangın söndürme ve diğer amaçlar için kullanılıyor.