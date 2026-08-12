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Orta Batı'da Şiddetli Fırtına: 3 Ölü, 800 Bin Elektriksiz

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ABD’nin orta batı bölgesini vuran şiddetli fırtınalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla abone elektriksiz kaldı.

ABD'nin orta batı bölgesini vuran şiddetli fırtınalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 800 binden fazla abone elektriksiz kaldı.

ABD'nin orta batı eyaletleri Ohio, Illinois ve Indiana'da şiddetli fırtına etkili oldu. Ağaçlar ve elektrik hatları fırtına nedeniyle devrilirken, şiddetli yağış ise seli beraberinde getirdi. Yollar sular altında kalırken, yerleşim yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Ohio eyaletine bağlı Columbus şehrinde fırtınanın etkisiyle kopan bir ağaç dalı, elektrik hattına takıldıktan sonra alev aldı. Ohio'da ise fırtınada bir akaryakıt istasyonu çatısıyla birlikte devrilerek yan yattı.

Indiana eyaletine bağlı Geneva Township bölgesinde bir ağacın evin üzerine düşmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Portage şehrinde ise fırtına sırasında bir evde patlama sonrası çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi. Ohio eyaletine bağlı Roseville'de sel suları nedeniyle acil müdahale ekiplerinin ulaşamadığı 1 kişi hayatını kaybetti.

Poweroutage.us internet sitesinin verilerine göre Illinois, Indiana, Ohio ve Kentucky'de 800 binden fazla abone elektriksiz kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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