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ABD'de deniz uçağı düştü: 4 yaralı

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ABD’de içerisinde 11 kişinin bulunduğu deniz uçağının düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

ABD'de içerisinde 11 kişinin bulunduğu deniz uçağının düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Washington eyaletinde yer alan Sucia Adası yakınlarında içerisinde 1'i pilot toplam 11 kişinin bulunduğu deniz uçağı suya düştü. Kazanın ardından uçaktaki tüm yolcular hızla tahliye edilirken, uçakta yangın çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

ABD'nin en büyük deniz uçağı havayolu şirketi olan Kenmore Air'e ait Havilland DHC-3 Otter tipi uçağın Seattle'daki Lake Union'dan havalandığı bildirildi. Kanada sınırına yakın bir bölgede meydana gelen kazaya, ABD ve Kanada sahil güvenlik ekipleri müdahale etti.

Kenmore Air CEO'su David Gudgel, "Kenmore Air, soruşturmayı yürüten makamlarla tam iş birliği içindedir ve doğrulanmış bilgileri elde edildikçe paylaşmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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