Büyük Kanyon'da Sel Felaketi: 1 Ölü, 15 Kayıp

ABD'nin Arizona eyaletindeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nda şiddetli yağışların yol açtığı ani sel felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken, 15 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan dünyaca ünlü Büyük Kanyon Ulusal Parkı, şiddetli yağışların ardından sele teslim oldu. Ulusal Park Servisi (NPS) tarafından yapılan açıklamada, 29 Ağustos'ta Bright Angel Kanyon ve Hayalet Çiftliği çevresini etkileyen ani selde 46 yaşında bir kişinin hayatını kaybettiği, cansız bedenin Colorado Nehri üzerindeki Crystal Rapids yakınlarında bulunduğu bildirildi. Selde 15 kişinin de kayıp olduğu açıklanırken, arama-kurtarma ve tahliye çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Yaya köprülerinin neredeyse tamamı yıkıldı

Sel felaketi Büyük Kanyon'un iç kesimlerindeki altyapıda da ciddi hasara yol açtı. Ulusal Park Servisi'ne göre; Bright Angel Deresi üzerindeki yaya köprülerinin neredeyse tamamı sel sularıyla yıkıldı. Sel sularının metal yapılar ve büyük miktarda enkazı Colorado Nehri'ne taşıması nedeniyle nehir trafiği geçici olarak durduruldu. Yetkililer, kanyon içerisinde halihazırda nehir turunda bulunan gruplara park görevlileri tarafından güvenlik talimatları verildiğini açıkladı.

60'tan fazla kişi helikopterlerle tahliye edildi

Selin ardından kanyonun derinliklerinde bulunan turist ve yürüyüşçüler için geniş çaplı tahliye operasyonu başlatıldı. Ulusal Park Servisi, 30 Ağustos sabahı itibarıyla Hayalet Çiftliği ve Kuzey Kaibab Yolu'nun bazı bölgelerinden 62 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilen kişiler, South Rim bölgesindeki Maswik Lodge Kafeterya'ya götürülürken, Amerikan Kızılhaç da bölgedeki yardım çalışmalarına katıldı. Arizona Kamu Güvenliği Departmanı ekipleri de tahliye ve arama çalışmalarına destek verdi.

Hayalet Çiftliği ve Kuzey Kaibab Yolu kapatıldı

Selin ardından Büyük Kanyon'da turistlerin yoğun olarak kullandığı bazı önemli noktaları süresiz olarak ziyarete kapatıldı. Hayalet Çiftliği, Bright Angel Kamp alanı ve bölgedeki kabinlerin yanı sıra Kuzey Kaibab Yolu'nun tamamı kapatıldı. Colorado Nehri üzerindeki Black Köprüsü ve Silver Köprü de ikinci bir duyuruya kadar trafiğe kapatıldı. Yetkililer, söz konusu bölgelerin ne zaman yeniden açılabileceğine ilişkin henüz bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

Kayıp kişilerin bulunması için halka çağrı

Ulusal Park Servisi, kayıp ya da kendilerinden haber alınamayan kişilerin belirlenebilmesi amacıyla kamuoyundan yardım istedi. Yetkililer özellikle 29 Ağustos'ta Bright Angel Deresi koridorunda yürüyüş yapan, Kuzey Kaibab Yolu üzerinden Hayalet Çiftliği yönüne ilerleyen, Bright Angel Kamp Alanı'nda rezervasyonu bulunan veya Hayalet Çiftliği'nin kuzeyindeki "The Box" olarak bilinen bölgede bulunan kişiler hakkında bilgi sahibi olanların yetkililerle irtibata geçmesini istedi. NPS, kayıp kişilerin isimlerinin yanı sıra son görüldükleri yer, seyahat planları, grup büyüklüğü, kıyafetleri ve sırt çantalarının özellikleri gibi bilgilerin arama çalışmalarında büyük önem taşıdığını bildirdi.

Yeni sel riski devam ediyor

Meteorolojik şartlar nedeniyle bölgedeki tehlikenin tamamen ortadan kalkmadığı belirtildi. Yetkililer, yeni gök gürültülü sağanakların ve şiddetli yağışların ek ani sellere, kaya düşmelerine ve enkaz akıntılarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Ulusal Park Servisi ve Arizona eyalet ekiplerinin, kayıp ya da kendilerinden haber alınamayan yaklaşık 15 kişinin durumunu belirlemek için bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı